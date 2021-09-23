Находившегося в совершившем жесткую посадку вертолете пациента прооперировали в Ижевске

В Ижевске успешно прооперировали пациента, который вез тот самый санитарный вертолет, совершивший жесткую посадку на территории больницы.

Предположительно, из-за сильного ветра машина всего 50 метров не дотянула до площадки и села прямо на крышу гаража. Всего на борту было 4 человека, легкую травму головы получил фельдшер.

Все обстоятельства выясняет транспортная прокуратура и межрегиональный Следственный комитет на транспорте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



