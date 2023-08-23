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Новости

23 августа, 23:15

Происшествия

Росавиация подтвердила гибель всех находившихся на борту самолета, упавшего под Тверью

Росавиация подтвердила гибель всех находившихся на борту самолета, упавшего под Тверью

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Евгений Пригожин числился среди пассажиров бизнес-джета, разбившегося под Тверью

Росавиация подтвердила гибель всех находившихся на борту самолета, упавшего под Тверью. В ведомстве уточнили, что в списках пассажиров значился Евгений Пригожин.

Момент авиакатастрофы попал на видео случайных очевидцев. Местные жители успели заснять, как падают обломки воздушного судна. В Росавиации подтвердили, что этим рейсом летели 10 человек, в том числе три члена экипажа. Спасатели уже извлекли из-под обломков тела семи человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Крушение самолета Пригожина
происшествиярегионывидеоМаксим Селиков
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