Росавиация подтвердила гибель всех находившихся на борту самолета, упавшего под Тверью. В ведомстве уточнили, что в списках пассажиров значился Евгений Пригожин.

Момент авиакатастрофы попал на видео случайных очевидцев. Местные жители успели заснять, как падают обломки воздушного судна. В Росавиации подтвердили, что этим рейсом летели 10 человек, в том числе три члена экипажа. Спасатели уже извлекли из-под обломков тела семи человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

