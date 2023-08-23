23 августа, 23:15Происшествия
Росавиация подтвердила гибель всех находившихся на борту самолета, упавшего под Тверью
Росавиация подтвердила гибель всех находившихся на борту самолета, упавшего под Тверью. В ведомстве уточнили, что в списках пассажиров значился Евгений Пригожин.
Момент авиакатастрофы попал на видео случайных очевидцев. Местные жители успели заснять, как падают обломки воздушного судна. В Росавиации подтвердили, что этим рейсом летели 10 человек, в том числе три члена экипажа. Спасатели уже извлекли из-под обломков тела семи человек.
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