Посетителей библиотеки имени Ленина начали эвакуировать из здания

Из библиотеки имени Ленина эвакуируют посетителей. Об этом пишут телеграм-каналы.

На кадрах видно, как люди выходят из читального зала, а по громкой связи всех просят покинуть помещения. О причинах эвакуации не сообщается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.