Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". По данным следствия, нападение было спланировано и совершено в интересах украинских властей с целью дестабилизации политической обстановки в стране.

В деле проходят 19 фигурантов – большинство из них являются членами запрещенной в России террористической организации. Им предъявлены обвинения по девяти статьям. Кроме того, выяснилось, что часть обвиняемых готовила еще один теракт – в развлекательном комплексе в Дагестане. Преступление удалось предотвратить.

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