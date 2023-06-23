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Береговая охрана США подтвердила обнаружение обломков потерянного батискафа "Титан"

Береговая охрана США подтвердила обнаружение обломков потерянного батискафа "Титан"

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Береговая охрана США подтвердила обнаружение обломков потерянного батискафа

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Береговая охрана США подтвердила обнаружение обломков потерянного батискафа, экипаж считают погибшим. Предположительно, нашли раму для посадки и заднюю панель батискафа.

Тем не менее поисковая операция продолжается. В ней участвуют военные корабли, самолеты и глубоководные аппараты. Кроме того, в Сети появилась информация, что диспетчеры просят пилотов авиалайнеров быть внимательней при пролете над зоной океана. Возможно, это поможет в поисках тел погибших и оставшихся частей аппарата.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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