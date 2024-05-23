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23 мая, 16:15

Происшествия

В Подмосковье задержали арендатора частного дома, где погибли мигранты во время пожара

В Подмосковье задержали арендатора частного дома, где погибли мигранты во время пожара

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Арендатор частного дома в Истре, где во время пожара погибли восемь мигрантов, задержан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на подмосковный главк СК РФ.

По предварительным данным, мужчина арендовал дом якобы для собственного проживания, однако поселил в него нелегальных мигрантов. На месте пожара продолжают работать следователи и криминалисты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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