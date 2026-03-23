Пожар произошел в жилом доме на Николоямской улице в Москве. Загорелся второй этаж, дым моментально заполнил подъезд. Пожарно-спасательные подразделения спасли 25 человек, в том числе 6 детей.

К настоящему моменту возгорание ликвидировано на площади 100 квадратных метров. Всего в тушении были задействованы 86 специалистов и 23 единицы техники.

3 человека погибли, еще 4 пострадали.