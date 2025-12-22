Убийство генерала Сарварова в Москве могли организовать украинские спецслужбы

Убийство начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в Москве могли организовать украинские спецслужбы. Это одна из версий, которую рассматривают следователи.

Взрывное устройство прикрепили в нижней части автомобиля. По словам очевидцев, взрыв произошел 22 декабря в 07:00, когда многие еще спали, звук был очень громким.

