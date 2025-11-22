Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 ноября

В районе Коммунарки участились случаи отравления домашних животных. Неизвестные разбрасывают ядовитые приманки вдоль пешеходных дорожек и в парковых зонах. Уже есть пострадавшие питомцы.

С 13 декабря в столице появятся девять новых выделенных полос общей протяженностью 5,5 километра. Это позволит сократить время в пути для пассажиров общественного транспорта в 2–4 раза и снизить аварийность на 25%.

Полиция задержала поджигателя, устроившего крупный пожар в Марьино. Мужчина успел скрыться в Подольске. Инцидент произошел утром 22 ноября. Огонь с мусорных баков перекинулся на припаркованные автомобили.

