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"Актуальный репортаж": в Москве нашли тела участников экскурсии по коллектору Неглинки

"Актуальный репортаж": в Москве нашли тела участников экскурсии по коллектору Неглинки

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Видео с погибшими участниками экскурсии по коллекторам Неглинки появилось в Сети

Организатора незаконной экскурсии по коллекторам Никиту Дубаса задержали в Москве

Тела всех участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам Москвы найдены. Как сообщили в Следственном комитете РФ, специалисты приступили к процедуре опознания. Всего под землю в воскресенье, 20 августа, спустились восемь человек, в том числе гид.

По версии СК РФ, Никита Дубас был одним из организаторов похода к подземной реке Неглинке. Два года назад он давал интервью телеканалу Москва 24, где рассказывал об опасности нахождения в коллекторе в дождливую погоду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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