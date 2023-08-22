"Актуальный репортаж": в Москве нашли тела участников экскурсии по коллектору Неглинки

Тела всех участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам Москвы найдены. Как сообщили в Следственном комитете РФ, специалисты приступили к процедуре опознания. Всего под землю в воскресенье, 20 августа, спустились восемь человек, в том числе гид.

По версии СК РФ, Никита Дубас был одним из организаторов похода к подземной реке Неглинке. Два года назад он давал интервью телеканалу Москва 24, где рассказывал об опасности нахождения в коллекторе в дождливую погоду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.