В Ростовской области последние звонки в школах перенесли из-за траура. Его объявили власти региона после трагедии на очистных сооружениях под Таганрогом. Там на месте погибли 10 сотрудников водоканала. Еще один скончался сегодня ночью в больнице.

Восемь человек успели спасти, четверо из них находятся в реанимации.

Причиной ЧП стал выброс метана во время плановых работ по очистке коллектора. По одной из версий, молодой сотрудник случайно открыл вентиль и произошел выброс газа. метана. Те, кто находился в колодце, потеряли сознание. Им бросились на помощь коллеги, но было уже поздно.

В Мурманской области два бойца СОБР погибли во время учений. Они проводились на западном берегу Кольского залива. Там росгвардейцы отрабатывали спуск с вертолета на корабль по специальным тросам. Предполагают, что длины троса не хватило и СОБРовцы упали с высоты 15 метров. Один погиб на месте, другой скончался в больнице. Следственный комитет начал проверку по статье о халатности.