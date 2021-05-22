09:30
В Ростовской области последние звонки в школах перенесли из-за траура. Его объявили власти региона после трагедии на очистных сооружениях под Таганрогом. Там на месте погибли 10 сотрудников водоканала. Еще один скончался сегодня ночью в больнице.
Восемь человек успели спасти, четверо из них находятся в реанимации.
Причиной ЧП стал выброс метана во время плановых работ по очистке коллектора. По одной из версий, молодой сотрудник случайно открыл вентиль и произошел выброс газа. метана. Те, кто находился в колодце, потеряли сознание. Им бросились на помощь коллеги, но было уже поздно.
В Мурманской области два бойца СОБР погибли во время учений. Они проводились на западном берегу Кольского залива. Там росгвардейцы отрабатывали спуск с вертолета на корабль по специальным тросам. Предполагают, что длины троса не хватило и СОБРовцы упали с высоты 15 метров. Один погиб на месте, другой скончался в больнице. Следственный комитет начал проверку по статье о халатности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: