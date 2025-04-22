Новости регионов: взрывы прогремели в Киржаче во Владимирской области

Взрывы прогремели в районе города Киржач во Владимирской области. Дорога в населенный пункт со стороны Москвы перекрыта. Жителей ближайших поселков Першино и Барсово эвакуируют. По данным СМИ, помимо их, идет эвакуация людей из еще 7 населенных пунктов. В районе происшествия ввели режим ЧС.

Между тем 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе признали непригодными для купания. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. В образцах песка и морской воды из этих регионов продолжают выявляться значительные несоответствия санитарным нормам. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что из-за экологической ситуации туристы уже отменили 10% запланированных поездок.

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