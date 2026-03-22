22 марта, 13:30
Россияне несут цветы к мемориалу в память о жертвах теракта в "Крокусе"
В Подмосковье 22 марта вспоминают жертв теракта в "Крокус Сити Холле". Во вторую годовщину трагедии люди приходят к мемориалу рядом с концертным залом, чтобы возложить цветы.
Во время теракта в Красногорске погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили больше 600 человек. Нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал.
