Россияне несут цветы к мемориалу в память о жертвах теракта в "Крокусе"

В Подмосковье 22 марта вспоминают жертв теракта в "Крокус Сити Холле". Во вторую годовщину трагедии люди приходят к мемориалу рядом с концертным залом, чтобы возложить цветы.

Во время теракта в Красногорске погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили больше 600 человек. Нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал.

