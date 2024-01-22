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22 января, 19:30

Происшествия

Российских реставраторов направят в Абхазию для оценки состояния картин после пожара

Российских реставраторов направят в Абхазию для оценки состояния картин после пожара

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Российских реставраторов направят в Абхазию. Специалисты осмотрят состояние картин и документов после пожара в Центральном выставочном зале в Сухуми. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

В Абхазии заявили, что огонь уничтожил почти весь государственный картинный фонд республики. Эта коллекция насчитывала более четырех тысяч картин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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