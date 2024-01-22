Российских реставраторов направят в Абхазию для оценки состояния картин после пожара

Российских реставраторов направят в Абхазию. Специалисты осмотрят состояние картин и документов после пожара в Центральном выставочном зале в Сухуми. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

В Абхазии заявили, что огонь уничтожил почти весь государственный картинный фонд республики. Эта коллекция насчитывала более четырех тысяч картин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.