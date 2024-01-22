Посол РФ в Афганистане подтвердил гибель супругов Евсюковых

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Супруги Анатолий и Анна Евсюковы погибли при крушении самолета Falcon в Афганистане, сообщил РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Посольство РФ в Афганистане выразило соболезнования родным погибших.

Жирнов рассказал, что всего на борту было шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Двое пассажиров погибли. Пострадавших же вывезли спецрейсом в Кабул.

Граждане РФ, которые выжили после крушения воздушного судна, находятся на лечении в военном госпитале в Кабуле. Врачи не видят угрозы жизни и здоровью в состоянии выживших россиян, поэтому двоих из четверых уже планируют выписать из больницы и передать дипломатам РФ.

На данный момент власти занимаются вопросом по организацией борта МЧС для отправки всех граждан в Россию. Кроме того, по информации издания, тела погибших привезут в Кабул 23–24 января.

Известно, что в самолете находились также два медика – Павел Попов и Игорь Сывороткин. Они летели из Таиланда вместе с гражданкой России, у которой выявили до этого неизвестный вирус.

Отец пилота Аркадия Грачева, Юрий Грачев рассказал телеканалу "360", что гордится своим сыном и считает, что он и его коллеги совершили подвиг.

"Я не знаю, как это расценить, как они смогли в темноте, в буран снежный, без топлива, в горах совершить жесткую, но посадку. Слово "катастрофа" здесь не подходит: на авиационном языке это жесткая посадка, то есть самолет развалился, но практически все живы", – рассказал мужчина.

По его словам, у сына большие налеты, а самообладание великолепное. Когда была пандемия, он вывозил больных из Египта, Мюнхена, Казахстана, Австралии, а также с Бали.

Грачев-старший предположил, что произошла утечка топлива либо диверсия, где заправляли самолет. Он рассказал, что пилоты запрашивали посадку в Душанбе, потом в Кулябе, но не дотянули и посадили в горах.

"В его жизни было очень много сложных моментов, из которых он в принципе выходил с честью. Он родился в рубашке. Молодец. Им был заказ срочно женщину привезти, и они, не раздумывая, полетели в Таиланд. Да, это, может быть, и коммерция, но, с другой стороны, благое дело", – считает Грачев.

Он добавил, что разговаривал с прокурорами. Мужчина понимает, что "они будут искать виноватых", однако уверен, что пилоты "совершили чудо, спасли четыре души".

Самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре РФ, перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров над территорией Афганистана. По данным СМИ, самолет потерпел крушение в провинции Бадахшан на северо-востоке страны из-за технической неисправности.

Пропавший с радаров самолет осуществлял медицинскую эвакуацию россиянки в сопровождении ее мужа из Паттайи. Проводилась частная медэвакуация россиянки Анны Евсюковой с участием страховой компании. Женщину сопровождал ее муж Анатолий Евсюков, который также являлся гражданином РФ.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек".



На борту разбившегося в Афганистане самолета находились шесть человек