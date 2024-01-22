Пожар на рынке в Самаре ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России

Пожар на Кировском рынке в Самаре потушили, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Уточняется, что огонь потушили на площади тысяча квадратных метров.

Ранее было ликвидировано открытое горение, а до этого была объявлена локализация.

Огонь вспыхнул утром на рынке на улице Железной Дивизии. Площадь возгорания сперва составила 120 квадратных метров, затем увеличилась до тысячи квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

На месте были задействованы более 80 огнеборцев и 23 единицы техники. К месту происшествия также прибыл пожарный поезд со станции Кинель.



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