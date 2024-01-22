Пропал с радаров: что известно о падении самолета с россиянами в Афганистане

Спасательная операция на месте крушения частного самолета с россиянами на борту в Афганистане завершена. По предварительным данным, погибла семейная пара, еще четыре человека выжили. Что известно об авиакатастрофе и судьбе пассажиров – в материале Москвы 24.

Разбился в горах

Частный самолет Falcon 10 с россиянами на борту потерпел крушение вечером 20 января. Он выполнял чартерный санитарный рейс из Таиланда в столичный аэропорт Жуковский с дозаправками в Гае (Индия) и Ташкенте. По данным Росавиации, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана), лайнер пропал с радаров и перестал выходить на связь. Позднее обломки обнаружили в заснеженных горах афганской провинции Бадахшан.

На борту находились два пассажира – семейная пара – и четыре члена экипажа. По предварительным данным, супруги погибли, остальные выжили, но получили различные травмы (их фото опубликовали афганские СМИ). Один из них – медработник Игорь Сывороткин – смог самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта и жестами попросить о помощи. Местные отвели его к представителям запрещенной в РФ террористической организации "Талибан", которая в настоящее время осуществляет власть в Афганистане.

СМИ Афганистана выложили фото выживших в авиакатастрофе россиян

Затем выживших доставили в Кабул и оказали им первую помощь. В свою очередь, работы на месте крушения шли всю ночь в экстремальных условиях, сообщила радиостанция Hurriyat.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц. Российские власти находятся в контакте с коллегами из Афганистана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и поблагодарила их за помощь в поисках. Тела погибших доставит в РФ спецборт, который вылетит в Кабул 23 января, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Уточняется, что погибшие жили в ростовском городе Волгодонске. Местная администрация готова оказать помощь их близким.

Версии крушения

Самолет Falcon 10 не должен был лететь через территорию Афганистана: борт изменил курс из-за технических проблем, утверждают местные СМИ. По одной из версий, в полете у самолета могли отказать оба двигателя, отметил источник ТАСС. При этом собеседник РИА Новости в российских авиакругах предположил, что к неисправности мог привести недостаток горючего.





источник в российских авиакругах Предварительно, версия такая: по метеоданным был сильный встречный ветер, могла быть ошибка расчета топлива. Сначала отказал один двигатель, потом второй.

Семейная пара, находившаяся на борту, – Анна и Анатолий Евсюковы. По данным ростовских СМИ, мужчине принадлежали несколько крупных рынков в Волгодонске. Также Евсюков известен как меценат, в 2017 году он был награжден знаком губернатора региона "За милосердие и благотворительность".

В Таиланде семейная пара находилась на отдыхе, во время которого женщина заболела. Анну Евсюкову подключили к аппарату ИВЛ после отказа почти всех органов, кроме мозга и сердца. В полете она также была подключена к аппаратам жизнеобеспечения.

"Рейс следовал из Паттайи. От Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" в пятницу, 19 января, было поручение, которое так и не поступило в работу, то есть они к организации этого рейса не имеют никакого отношения, как и посольство. По некоторым данным, это частная медицинская эвакуация россиянки Анны Евсюковой с участием страховой компании", – сообщили ТАСС в консульском отделе посольства РФ в королевстве.

В свою очередь, сын пары рассказал, что тоже должен был быть на борту Falcon 10, однако из-за маленькой вместительности самолета улетел в Россию регулярным рейсом. Женщину решили эвакуировать, потому что местные врачи не понимали, что с ней происходит, привел слова мужчины телеграм-канал "RT на русском".