Летевшая на разбившемся в Афганистане самолете семейная пара погибла

Фото: телеграм-канал "От Первого Лица | ОПЛ"

Летевшая в разбившемся в Афганистане самолете Falcon семейная пара, по предварительным данным, погибла. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"По предварительным данным с места, оба пассажира, семейная пара, погибли", – говорится в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что во время полета женщина в сопровождении мужа находилась на аппарате ИВЛ. За ее состоянием следили два врача, которые, как и пилоты, выжили.

Накануне самолет Falcon 10 перестал выходить на связь и пропал с радаров над территорией Афганистана. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации самолета, повлекшего смерть двух и более лиц.

Как уточнили в консульском отделе российского диппредставительства в Таиланде, самолет осуществлял медицинскую эвакуацию гражданки РФ в сопровождении ее мужа из Паттайи.

Позже в Росавиации сообщили, что наземная поисково-спасательная служба нашла разбившийся самолет. Из шести человек, которые находились на борту, четыре выжили. Судьба еще двоих человек выясняется.

Отмечалось, что пилот самолета выжил после авиакатастрофы в Афганистане. Он рассказал министерству транспорта и авиации страны о том, что после крушения в живых остались четыре человека, включая его самого.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения Falcon 10 в Афганистане