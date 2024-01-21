Отец пилота самолета, разбившегося в Афганистане, следил за полетом сына

Фото: телеграм-канал SHOT

Отец одного из пилотов частного самолета Falcon 10, который разбился в Афганистане, сообщил, что следил за полетом сына. Об этом сообщает газета "Известия".

"Я следил по (сайту. – Прим. ред.) Flightradar, они летели в Таиланд. Обычный санитарный рейс", – поделился отец пилота Дмитрия Белякова.

Воздушное судно Falcon 10, которое имеет регистрацию в госреестре РФ, перестало выходить на связь и пропало с радаров над территорией Афганистана. Самолет потерпел крушение в провинции Бадахшан вследствие технической неисправности, писали в СМИ.

На этом фоне Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации самолета, повлекшее смерть двух и более лиц. В свою очередь, Росавиация сообщила, что к возможному месту крушения самолета Falcon 10 направилась поисково-спасательная группа из местных специалистов.

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