Поисково-спасательная группа отправилась к месту крушения самолета Falcon 10

Фото: телеграм-канал SHOT

Поисково-спасательная группа из местных специалистов направилась к возможному месту крушения самолета Falcon 10. Об этом сообщила Росавиация в своем телеграм-канале.

"По сообщению от посольства России в Афганистане, к предполагаемому месту падения самолета Falcon 10 направляется наземная поисково-спасательная группа из местных специалистов, из столицы страны, Кабула, планируется вылет вертолета", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что воздушное судно Falcon 10, зарегистрированное в госреестре РФ, перестало выходить на связь и пропало с радаров над территорией Афганистана. Как писали СМИ, самолет потерпел крушение в провинции Бадахшан вследствие технической неисправности.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации самолета, повлекшее смерть двух и более лиц.

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