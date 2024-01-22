В Афганистане завершили спасательную операцию на месте крушения самолета Falcon 10

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Военно-воздушные силы (ВВС) "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в РФ), которые были направлены к месту падения воздушного судна Falcon 10 на севере провинции Бадахшан, завершили поисково-спасательную операцию. Об этом рассказала радиостанция Hurriyat на своем аккаунте в соцсети X.

Как указано в сообщении, утром 22 января оставшихся в живых четырех граждан привезли в административный центр Коф Аб. В качестве подтверждения радиостанция выложила кадры с ними, прикрепив еще и фотографию обломков, которые были обнаружены после крушения самолета.

Утром 21 января стало известно, что самолет Falcon 10 перестал выходить на связь и пропал с радаров над территорией Афганистана. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации самолета, повлекшего смерть двух и более лиц.

Как уточнили в консульском отделе российского диппредставительства в Таиланде, самолет осуществлял медицинскую эвакуацию гражданки РФ в сопровождении ее мужа из Паттайи.

Позже в Росавиации заявили, что наземная поисково-спасательная служба нашла разбившийся самолет. Из шести человек, которые находились на борту, четыре выжили. Судьба еще двоих человек выясняется.

Отмечалось, что пилот самолета выжил после авиакатастрофы в Афганистане. Он рассказал министерству транспорта и авиации страны о том, что после крушения в живых остались четыре человека, включая его самого.



СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения Falcon 10 в Афганистане