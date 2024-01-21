Выживший при крушении самолета в Афганистане дошел до села и попросил помощи – СМИ

Фото: телеграм-канал Readovka

Один из выживших при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане смог добраться до села Педу и попросил о помощи, задействуя жесты. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International (AI) со ссылкой на жителей района Куф-Аб.

По данным СМИ, жители села Педу отвели выжившего местным представителям "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в РФ). В группировке подтвердили, что летевшие в самолете иностранцы в настоящее время находятся у них.

Отмечается, что самолет упал в отдаленной местности, где идет сильный снегопад. До места падения несколько часов езды от районного центра. Как пишет "Коммерсант", добраться до села смог гражданин РФ Игорь Сывороткин. Он является медицинским работником и был самым молодым человеком на борту, говорится в статье.

Воздушное судно Falcon 10, которое имеет регистрацию в госреестре РФ, перестало выходить на связь и пропало с радаров над территорией Афганистана. Самолет потерпел крушение в провинции Бадахшан вследствие технической неисправности, писали в СМИ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации самолета, повлекшее смерть двух и более лиц. По данным консульского отдела посольства РФ в Таиланде, самолет осуществлял медицинскую эвакуацию россиянки в сопровождении ее мужа из Паттайи.

Позже в Росавиации сообщили, что наземная поисково-спасательная служба нашла разбившийся самолет. Из шести человек, которые находились на борту воздушного судна, четыре выжили. Судьба еще двоих человек выясняется.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения Falcon 10 в Афганистане