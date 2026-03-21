Пожар потушили в здании медицинского центра на Новослободской улице

В центре Москвы на Новослободской улице тушили пожар. Загорелось здание медицинского центра. Как рассказали в МЧС, огонь в общей сложности охватил 50 квадратных метров и был быстро ликвидирован. По предварительной информации, горели утеплитель и деревянная обрешетка.

Очевидица рассказала, что около 11:00 пациентка сообщила о дыме на крыше соседнего здания. Через несколько минут приехали пожарные, четыре машины, скорая помощь. По словам очевидицы, дым усиливался, пожарные поднялись на лестнице на крышу и начали работы.

