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21 марта, 17:30

Происшествия

Новости регионов: строительный кран рухнул в Томске

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Строительный кран рухнул в Томске. Момент падения попал на запись камеры видеорегистратора. Водитель успел вовремя затормозить и сдать назад. ЧП обошлось без пострадавших, однако 15 домов остались без света – кран зацепил провода ЛЭП. Также повреждены несколько припаркованных машин.

Вода ушла с приусадебных участков в Челябинской области после ледохода. В течение трех дней там специально взрывали лед, чтобы снизить уровень воды. Спасатели продолжают оказывать необходимую помощь жителям и держат на контроле обстановку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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