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Происшествия

Столичные полицейские задержали мужчину, который разбил стекло двери электропоезда в метро

Столичные полицейские задержали мужчину, который разбил стекло двери электропоезда в метро

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Столичные полицейские задержали мужчину, который разбил стекло двери электропоезда в метро. Инцидент произошел на станции метро "Тверская" Замоскворецкой линии.

Во время посадки пассажиров нетрезвый мужчина подошел к вагону. Он не успел войти внутрь, попытался открыть двери, а когда не получилось, то несколькими ударами разбил стекло. Гражданина задержали и возбудили дела по статьям "Вандализм" и "Употребление алкоголя в общественном месте".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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