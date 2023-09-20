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20 сентября, 15:30

Политика

Новости часа: число пострадавших при взрыве газа в Балашихе возросло до 13

Новости часа: число пострадавших при взрыве газа в Балашихе возросло до 13

Эксперты начали проверять ТЦ "Времена года" после коммунальной аварии

Новости часа: Собянин принял решение проиндексировать доплату московским пенсионерам

Причиной ЧП в доме в Балашихе стала утечка газа в одной из квартир

Посетителей ТЦ "Времена года" эвакуировали после подтопления

Новости часа: двое спасателей погибли при повторном обрушении в доме в Балашихе

Авария с участием трех автомобилей произошла на МКАД

Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до 5

Автомобиль сбил подростка на самокате в Южном Бутове

Двое спасателей погибли после повторного обрушения в доме в Балашихе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число пострадавших при взрыве газа в Балашихе выросло до 13. Об этом сообщает ТАСС.

Российские миротворцы работают со всеми сторонами конфликта в Карабахе. Об этом заявил Владимир Путин.

Новую дорогу построят между Калужским шоссе и трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Об этом рассказал исполняющий обязанности заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

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