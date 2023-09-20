Новости часа: число пострадавших при взрыве газа в Балашихе возросло до 13

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число пострадавших при взрыве газа в Балашихе выросло до 13. Об этом сообщает ТАСС.

Российские миротворцы работают со всеми сторонами конфликта в Карабахе. Об этом заявил Владимир Путин.

Новую дорогу построят между Калужским шоссе и трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Об этом рассказал исполняющий обязанности заммэра Москвы Андрей Бочкарев.