Момент смертельной аварии на Крымском мосту попал на видео

Момент аварии на Крымском мосту, в которой погибли три человека, попал на видео. В Сеть выложили кадры, на которых видно, как Lada вылетает на встречную полосу, врезается в Hyundai, а затем еще в одну машину.

Один из пострадавших на данный момент находится в керченской больнице в тяжелом состоянии. Остальным двоим помощь оказали на месте.

Несколько часов движение по мосту было перекрыто, затем долго входило в график. В МВД сообщили, что все последствия аварии ликвидировали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.