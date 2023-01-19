Российский лайнер Astoria Grande мог получить повреждения в турецком порту Амасра

Российский круизный лайнер Astoria Grande врезался в пристань во время подхода к турецкому порту Амасра. В Maritime Bulletin уточнили, что инцидент произошел на западе черноморского побережья по причине сильного шторма.

Предположительно, никто не пострадал. По сведениям СМИ, команды береговой охраны приняли меры безопасности. Корпус круизного лайнера планируют обследовать водолазы, так как не исключается вероятность повреждений судна.

Какие повреждения мог получить лайнер? Сколько времени может потребоваться на ремонт судна? Где сейчас находятся пассажиры лайнера? Смогут ли они продолжить свое путешествие? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.