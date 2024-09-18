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Новости

18 сентября, 11:45

Происшествия

Новости мира: "Моссад" заложила взрывчатку в пейджеры "Хезболлы" несколько месяцев назад

Новости мира: "Моссад" заложила взрывчатку в пейджеры "Хезболлы" несколько месяцев назад

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"Моссад" заложила взрывчатку в 5 тысяч пейджеров "Хезболлы" еще несколько месяцев назад с личного одобрения премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Reuters. Устройства тайваньского производства, заказанные членами ливанского движения оснастили платами, которые сложно обнаружить. Пейджеры взорвались накануне, 17 сентября, когда на них отправили закодированные сообщения. В результате атаки пострадали более 4 тысяч человек, 11 из них погибли. На произошедшее отреагировали в том числе в российском МИД. Там заявили, что Москва настаивает на тщательном расследовании причин взрывов.

Между тем в португальском округе Авейру в результате лесных пожаров погибли два человека, еще четверо пострадали. В городе Север-ду-Вога огонь уже перекинулся на строения и вплотную подобрался к жилым домам. Все улицы в дыму. Тушат огонь более тысячи пожарных, сотни спецмашин и десятки вертолетов.

Кроме того, в Нигерии из-за сильнейших наводнений десятки тысяч человек числятся пропавшими без вести. Без крова остались более миллиона человек. Из-за затопления тюрем, сотням заключенных удалось сбежать. Также под водой оказался нигерийский зоопарк, в результате чего змеи и крокодилы добрались до жилых кварталов. Больше всего от наводнений пострадал север страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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