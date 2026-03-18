Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 марта

На юго-востоке Москвы загорелся бизнес-центр Turas. Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров. В результате пожара пострадали два человека.

Завершена проходка первого тоннеля новой Бирюлевской линии метро. Перегон связал станции "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар". Работы частично шли под руслом Москвы-реки.

Москвичи стали массово получать СМС-сообщения об ограничении мобильного интернета. В тексте от мобильных операторов уточняется, что эти меры принимаются в целях обеспечения безопасности. При этом абоненты могут воспользоваться сервисами "белого списка" Минцифры РФ.

