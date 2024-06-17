Новости мира: крупные реки Китая вышли из берегов из-за наводнения

На юге Китая продолжается наводнение, которое побило исторический рекорд: за сутки там выпало 40 сантиметров осадков, в целом за месяц – порядка сотни сантиметров. Известно, что все крупные реки Китая вышли из берегов. В итоге потоки воды сносят опоры ЛЭП и автомобили.

В Казахстане впервые за 200 лет выпустили в дикую природу восемь особей лошадей Пржевальского – это единственный вид диких лошадей в природе. Известно, что небольшая группа была привезена из Пражского зоопарка в Чехии. В ближайшие годы планируется вернуть в естественную среду обитания еще 40 особей.

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