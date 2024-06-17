Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 08:45

Происшествия

Новости мира: крупные реки Китая вышли из берегов из-за наводнения

Новости мира: крупные реки Китая вышли из берегов из-за наводнения

Новости регионов: ливень и гроза с ураганным ветром прошли в Омске

Новости мира: сильный лесной пожар добрался до жилых домов в Калифорнии

Новости регионов: легковой автомобиль врезался в трубу газопровода в Ингушетии

Новости регионов: заложников ростовского СИЗО освободили

Новости часа: каждый год Москва закупает около 300 современных вагонов метро

Новости регионов: захвативших заложников преступников ликвидировали в Ростове-на-Дону

Сервис "Кухня на районе" временно прекратил работу

Новости регионов: в Ростове ликвидировали преступников, захвативших заложников

Сотрудники склада пытались уничтожить продукты, которыми в Москве отравились люди

На юге Китая продолжается наводнение, которое побило исторический рекорд: за сутки там выпало 40 сантиметров осадков, в целом за месяц – порядка сотни сантиметров. Известно, что все крупные реки Китая вышли из берегов. В итоге потоки воды сносят опоры ЛЭП и автомобили.

В Казахстане впервые за 200 лет выпустили в дикую природу восемь особей лошадей Пржевальского – это единственный вид диких лошадей в природе. Известно, что небольшая группа была привезена из Пражского зоопарка в Чехии. В ближайшие годы планируется вернуть в естественную среду обитания еще 40 особей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодаза рубежомживотныевидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика