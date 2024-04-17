Новости регионов: в Тюменской области готовятся к самым сильным паводкам за всю историю

В Тюменской области в зону паводков может попасть более 100 населенных пунктов. По прогнозам Росгидромета, уровень воды в реке Ишим рискует превысить все исторические максимумы. На реке Тобол укрепляют дамбу, чтобы задержать половодье.

Санкт-Петербург захватила апрельская метель. Люди на улицах снимают на телефоны крупные хлопья снега. По прогнозам синоптиков, до конца недели температура воздуха не поднимется выше нуля градусов.

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