В Москве расследуют инцидент с ребенком, который чуть не утонул в бассейне

Семилетний мальчик едва не утонул в бассейне одного из спортивных комплексов Москвы. По предварительным данным, тренер в момент происшествия отвлекся на телефон, а ребенка спас мужчина, плывший по соседней дорожке. Сейчас мальчик находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь.

Следственный комитет начал проверку. Как сообщили в ГСУ СКР по Москве, осмотрено место происшествия, изъяты записи с камер наблюдения, допрашиваются сотрудники комплекса. Отец ребенка рассказал, что о случившемся ему сообщил другой мальчик из группы, а сам он нашел сына уже в медкабинете в полусознательном состоянии.

Тренер признал свою оплошность, пояснив, что не проконтролировал выход ребенка из воды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.