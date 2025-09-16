Форма поиска по сайту

16 сентября, 07:15

Происшествия

Новости мира: Израиль начал наступление на Газу

Новости мира: проливные дожди в Индии вызвали мощные паводки

Футбольное поле на школьном стадионе ушло под землю в Орске

Мотоцикл и две машины столкнулись на юге Москвы

Пожар ликвидирован на складе в ТиНАО

"Московский патруль": суд арестовал троих мужчин, напавших на контролера электрички

"Московский патруль": столичное турагентство оставило клиентов без отпуска и денег

"Московский патруль": силовики ликвидировали мошеннический call-центр в столице

"Московский патруль": у генерала МВД Панова изъяли многомиллионное имущество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 сентября

Израиль начал наступление на Газу. Сообщается о минимум 8 погибших и 50 раненых. Накануне вечером по Газе нанесли несколько десятков авиаударов, в том числе по жилым домам, после чего в город вошли танки.

В Мексике число погибших при взрыве автоцистерны с газом выросло до 15 человек. В больницах остаются 38 пострадавших, 14 из них в тяжелом состоянии. В результате взрыва сгорели более 20 машин, повреждения получили и здания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

