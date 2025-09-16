Новости мира: Израиль начал наступление на Газу

Израиль начал наступление на Газу. Сообщается о минимум 8 погибших и 50 раненых. Накануне вечером по Газе нанесли несколько десятков авиаударов, в том числе по жилым домам, после чего в город вошли танки.

В Мексике число погибших при взрыве автоцистерны с газом выросло до 15 человек. В больницах остаются 38 пострадавших, 14 из них в тяжелом состоянии. В результате взрыва сгорели более 20 машин, повреждения получили и здания.

