Местные жители сообщают о взрыве на электростанции в Новороссийске

Жители Кубани сообщают о взрыве на электростанции в Гайдуке. Это рядом с центром Новороссийска.

В причинах случившегося сейчас разбираются специалисты. Они предупреждают, что возможно отключение света. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.