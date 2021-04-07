Угроза взрыва судов в Москве, аэропорта Шереметьево и самолетов оказалась ложной

20:39
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Специалисты провели проверки в здании Мосгорсуда и четырех районных судах столицы после сообщения об угрозе взрыва. Информация о минировании оказалась ложной, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
"Сегодня в Мосгорсуд, а также в Савеловский, Басманный, Нагатинский и Черемушкинский суды Москвы поступили анонимные сообщения о минировании. В целях обеспечения безопасности оттуда была проведена эвакуация. Экстренные службы проверили здания этих учреждений, опасных предметов не обнаружили", – уточнили в пресс-службе.
Кроме того, стало известно, что также ложными стали сообщения о минировании зданий Верховного суда и Российского государственного университета правосудия. Помимо этого, в экстренных службах рассказали, что взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ также не было найдено в здании аэропорта Шереметьево и в семи самолетах.
Ранее неизвестные сообщали о якобы заложенных взрывных устройствах почти в 30 торговых центрах столицы. Кроме того, были эвакуированы порядка 1,5 тысячи человек с территории одной из столичных гостиниц.
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