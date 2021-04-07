Неизвестные сообщили о "минировании" Верховного суда в Москве

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Неизвестные сообщили о "минировании" Верховного суда и Российского государственного университета правосудия в столице, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На электронную почту Верховного суда, а также в РГУП поступило сообщение от неизвестных о том, что здания заминированы", – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работают сотрудники полиции и кинологи.

Ранее сотрудников и посетителей Мосгорсуда экстренно эвакуировали после поступившей информации о том, что здание заминировано. Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило анонимно.

