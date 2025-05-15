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15 мая, 14:30

Происшествия

Два корабля затонули в Жатайском затоне Якутии

Два корабля затонули в Жатайском затоне Якутии

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Два судна затонули на реке Лена в Якутии. Инцидент произошел в Жатайском затоне, где корабли стоят в холодное время года. По предварительной информации, один из судов откинуло на буксир ветром и льдинами.

Повреждения оказались слишком серьезными, в результате оба корабля пошли ко дну. Никто не пострадал. ЧП случилось недалеко от берега, поэтому большая часть корпуса осталась на поверхности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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