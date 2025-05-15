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Новости

15 мая, 12:30

Происшествия

Новости регионов: пожар уничтожил более 160 тыс кур на птицефабрике в Астраханской области

Новости регионов: пожар уничтожил более 160 тыс кур на птицефабрике в Астраханской области

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Открытый огонь на одной из крупнейших птицефабрик в Астраханской области ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС. Пожар уничтожил более 160 тысяч кур. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 17 человек. На месте продолжают работать спасатели. Причины пожара пока уточняются.

ФСБ задержала 57 администраторов каналов и чатов в Telegram с террористическим и неонацистским контентом. Профилактические рейды против идеологии насилия и массовых убийств среди молодежи прошли в 81 регионе России. В пяти городах задержаны шесть человек, которые готовили нападения на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также насильственные акции в Кемерове и Ростове.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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