Новости регионов: два села эвакуируют в Курганской области из-за паводков

В Курганской области началась эвакуация жителей из зоны подтопления. На реке Тобол продолжается интенсивный рост уровня воды, пик паводка ожидают в ближайшие дни. В регион прибыл Глава МЧС Александр Куренков.

В Тюменской области ожидают сильный паводок в ближайшие 2–3 дня, сообщил губернатор региона Александр Моор. Первыми вода затронет населенные пункты на границе с Казахстаном. Власти области рассматривают вариант принудительной эвакуации жителей из поселений, которые находятся в зоне затопления.

У семьи ленивцев в Ленинградском зоопарке родился детеныш. Об этом сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга. Определить пол малыша пока сложно, так как как он почти все время висит на маме.

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