Москвичам рекомендовано не выходить на улицу из-за сильного ветра

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Горожан попросили воздержаться от пребывания на улице из-за непогоды и сильного ветра. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Если это невозможно, быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – добавили там.

Уже сейчас, указали в пресс-службе, фиксируются случаи падения деревьев. По словам специалистов горхозяйства, сильный ветер сохранится до конца 15 апреля.



Ранее в комплексе городского хозяйства уже предупреждали о ветре с порывами до 18 метров в секунду. Гидрометцентр сообщал, что в понедельник, 15 апреля, в Москве будет облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.

Синоптик Александр Шувалов уточнял, что осадки ожидаются ближе к вечеру. Также продолжительные ливни пройдут в среду и четверг, 17 и 18 апреля. Дождь закончится под утро пятницы, 19 апреля.