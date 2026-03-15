В Татарстане три грузовых вагона сошли с рельсов. ЧП произошло на станции Юдино. Предварительно, причиной могло стать самопроизвольное переключение стрелки. Пострадавших в результате происшествия нет, восстановительные работы на путях уже завершили.

В Кировской области очевидцы спасли водителя фуры, загоревшейся после падения. Авария произошла на федеральной трассе, соединяющей Кострому и Пермь. Водителю большегруза помогли выбраться очевидцы – они быстро открыли заблокированную дверь кабины.

В дендропарке Сочи зацвели все виды магнолии. На ветках распустились розовые и белоснежные бутоны. А следом расцвела самая нежная и самая редкая магнолия с лучистыми лепестками. Гости дендропарка выстраиваются в очереди, чтобы сфоротографироваться на фоне этой красоты.

Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады. На Играх выступили всего шесть российских атлетов, но они завоевали 12 наград. Россияне выступили на Паралимпиаде с национальной символикой впервые за 12 лет.