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15 января, 22:15

Происшествия

В Сети появились кадры последних секунд полета самолета перед крушением в Непале

В Сети появились кадры последних секунд полета самолета перед крушением в Непале

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В Сети появились кадры последних секунд полета самолета перед крушением в Непале. Индийский телеканал опубликовал видео, которое якобы снял пассажир разбившегося воздушного лайнера.

Как сообщают СМИ, мобильный телефон, на который было снято это видео, извлекли из-под обломков рухнувшего самолета. Принадлежал он одному из пяти индийских граждан, которые летели этим рейсом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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