Магазин EuroSpar загорелся в Москве на Домодедовской улице

Магазин EuroSpar загорелся на Домодедовской улице. От огня лопнули окна, идет сильный дым. Как минимум три пожарные машины работают на месте. О пострадавших не сообщается.

Пока не известно, из-за чего начался пожар. Однако поступила информация, что магазины работают круглосуточно и там могли находится люди. В причинах случившегося еще будут разбираться.

Также стало известно, что троих человек спасли из горящей квартиры на юго-востоке Москвы. Их передали врачам.

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