Новости регионов: появились кадры ДТП с грузовиком Росгвардии в Дагестане

Появились кадры аварии с участием грузовика Росгвардии в Дагестане. В результате ДТП двое сотрудников погибли на месте. Еще несколько человек пострадали.

В Казани объявили в розыск преступника, напавшего с ножом на жену крупного бизнесмена. Мужчина подъехал к ней на электровелосипеде и ударил ножом в грудь и шею. Женщине помогли прохожие. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

