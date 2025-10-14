Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 19:30

Происшествия

Новости регионов: появились кадры ДТП с грузовиком Росгвардии в Дагестане

Новости регионов: появились кадры ДТП с грузовиком Росгвардии в Дагестане

Новости мира: три карабинера погибли при взрыве в доме в Италии

Новости мира: водитель заживо сгорел в электромобиле Xiaomi в Китае

Новости регионов: автосервис загорелся в подмосковном Подольске

Новости мира: всеобщая забастовка прошла в Бельгии

Новости регионов: мужчина напал с ножом на жену бизнесмена в Казани

Спасатели продолжили поиски людей, пропавших без вести после наводнения в Мексике

Легкомоторный самолет рухнул на шоссе в американском штате Массачусетс

Несколько уголовных дел завели на мужчину, напавшего на контролеров автобуса в Москве

Новости мира: массовые беспорядки произошли в испанском городе Витория-Гастейс

Появились кадры аварии с участием грузовика Росгвардии в Дагестане. В результате ДТП двое сотрудников погибли на месте. Еще несколько человек пострадали.

В Казани объявили в розыск преступника, напавшего с ножом на жену крупного бизнесмена. Мужчина подъехал к ней на электровелосипеде и ударил ножом в грудь и шею. Женщине помогли прохожие. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПрегионывидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика