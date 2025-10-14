14 октября, 19:30Происшествия
Новости регионов: появились кадры ДТП с грузовиком Росгвардии в Дагестане
Появились кадры аварии с участием грузовика Росгвардии в Дагестане. В результате ДТП двое сотрудников погибли на месте. Еще несколько человек пострадали.
В Казани объявили в розыск преступника, напавшего с ножом на жену крупного бизнесмена. Мужчина подъехал к ней на электровелосипеде и ударил ножом в грудь и шею. Женщине помогли прохожие. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.
