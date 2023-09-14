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14 сентября, 22:45

Происшествия

Многоквартирный дом загорелся после взрыва газа в Махачкале

Многоквартирный дом загорелся после взрыва газа в Махачкале

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Многоквартирный дом загорелся в Махачкале после взрыва газа. Огонь охватил верхние этажи, крышу и распространился на площади 600 квадратных метров.

По предварительным данным, четвертом этаже дома взорвался газовый баллон. Во двор с припаркованными машинами упали обломки здания. На месте ЧП работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется. Прокуратура Дагестана организовала проверку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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