Более 40 человек погибли при пожаре в коптской церкви в Египте. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные органы здравоохранения. Пожар начался во время мессы.

В церкви сразу возникла давка. По предварительным данным, там находилось около 5 тысяч человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.