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14 июня, 22:15

Происшествия

Новости мира: выживший при крушении самолета Air India рассказал о своем спасении

Новости мира: выживший при крушении самолета Air India рассказал о своем спасении

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Единственный выживший при крушении самолета Air India рассказал о своем спасении. Мужчине удалось выбраться из самолета через открытую дверь, он считает произошедшее настоящим чудом.

Многотысячные митинги против политики президента США Дональда Трампа проходят во многих штатах страны. Акция охватила почти полторы тысячи американских городов, люди протестуют в Нью-Йорке и Вашингтоне. Около 14 тысяч человек участвуют в шествии в Филадельфии. Демонстранты требуют отставки президента, выступают против новой миграционной политики и требуют окончания войны с Ираном.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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