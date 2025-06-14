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14 июня, 11:30

Происшествия

Новости регионов: в Красноярске автобус протаранил такси

Новости регионов: в Красноярске автобус протаранил такси

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В центре Красноярска автобус врезался в легковое такси. От удара кузов машины сильно деформировался, но, по предварительной информации, обошлось без пострадавших. По словам очевидцев, водитель такси мог проехать на красный свет. На месте работают пожарные, подробности уточняет Госавтоинспекция.

В Казани – погодная аномалия. Город оказался под властью мощного ливня. Дороги ушли под воду, автомобили передвигаются с трудом. Ливень сопровождается грозой и молниями. По прогнозам, непогода сохранится в течение нескольких часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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