Около 100 домов получили повреждения после обстрела в Брянской области. Два жилых здания сгорели полностью. Это последние данные властей региона.

Под обстрел со стороны Украины попал приграничный поселок Климово. Под удар попали и два села в Белгородской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

